logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Od Gradiške do Orašja: Serija hapšenja na graničnim prelazima BiH

Od Gradiške do Orašja: Serija hapšenja na graničnim prelazima BiH

Autor Nikolina Damjanić
0

Na graničnom prelazu Gradiška u ponedjeljak, 25. avgusta, uhapšeno je lice čiji su inicijali A.T. (46) za kojim je potragu raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske zbog nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja ili eksploziva.

Srn2023-4-7_1258971_0.jpg Izvor: Granična policija BiH

Iz Granične policije saopšteno je da je ovaj državljanin BiH i Hrvatske predat je pripadnicima MUP-a Republike Srpske.

Na Aerodromu Tuzla istog dana uhapšen je M.O. /58/ za kojim je potragu raspisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zbog teških krivičnih djela protiv bezbjednosti saobraćaja. Ovaj državljanin BiH je na tuzlanski aerodrom stigao letom iz Dortmunda. Predat je službenicima Centra sudske policije u Tuzlanskom kantonu.

U ponedjeljak, 25. avgusta, na prelazu Izačić uhapšena je I.N. /32/ koju potražuje Opštinski sud u Visokom zbog krivičnog djela lažno prijavljivanje. Predata je službenicima Centra sudske policije u Unsko-sanskom kantonu.

Granična policija je u subotu, 23. avgusta, uhapsila S.A. /55/ kojeg traži Opštinski sud u Konjicu zbog teške krađe. Ovaj državljanin BiH je na Međunarodni aerodrom Sarajevo stigao letom iz Istanbula. Predat je službenicima Centra sudske policije u Kantonu Sarajevo.

Na prelazu Doljani u nedjelju, 24. avgusta, uhapšen je Z.S. /29/, za kojim je potragu raspisao MUP Kantona Sarajevo zbog krivičnih djela laka tjelesna povreda i protivpravno lišavanje slobode.

Istog dana na prelazu Orašje uhapšen je Đ.O. /20/ kojeg potražuju sudovi u Šamcu i Gradišci zbog krađe.

Na graničnom prelazu Rača uhapšen je državljanin Srbije D.R. /63/, a pripadnici granične policije Bijeljina provjerama su utvrdili da je Interpol Zagreb raspisao potjernicu za njim zbog krivičnog djela prevara protiv vlade. Predat je službenicima Sudske policije Suda BiH.

U petak, 22. avgusta, na prelazu Popovi uhapšen je M.G. /71/ kojeg potražuje Osnovni sud u Bijeljini zbog krivičnog djela ugrožavanje bezbjednosti.

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

granična policija hapšenja

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ