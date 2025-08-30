logo
Uklonjena vozila sa puta Banjaluka-Jajce: Saobraćaj ponovo normalizovan

Autor Nikolina Damjanić
0

Normalizovan je saobraćaj nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode i uklanjanja vozila na dionici magistralnog puta Banjaluka-Jajce u mjestu Krupa na Vrbasu, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

24.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U saopštenju se navodi da se saobraćaj odvija bez zastoja i na magistralnom putu Trebinje-Bileća, gdje je očišćen odron sa puta.

Iz AMS vozačima skreću pažnju na učestale odrone na svim dionicama, u usjecima i pored kamenih kosina, te na mokre i klizave kolovoze, te savjetuju maksimalno opreznu i sporiju vožnju, prilagođenu uslovima i stanju na putu.

(Srna/MONDO)

