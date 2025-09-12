logo
Oglasila se policija o teškoj nesreći: Motociklista uhapšen, policajac u bolnici

Oglasila se policija o teškoj nesreći: Motociklista uhapšen, policajac u bolnici

Autor Dragana Božić
0

Uhapšen je motociklista V. I. iz Ilijaša, koji je danas u mjestu Sumbulovac, opština Pale, prilikom saobraćajne kontrole motociklom povrijedio policajca, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Uhapšen motociklista koji je povrijedio policajca Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srna nezvanično saznaje da je motociklista bio pozitivan na drogu.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 14.15 časova, a policajcu je ljekarska pomoć ukazana u Bolnici "Srbija" gdje su mu konstatovane teške povrede.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okužnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i sudskog vještaka.

U toku je rad na dokumentovanju predmeta. 

(Srna)

