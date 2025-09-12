Oglasila se policija o teškoj nesreći: Motociklista uhapšen, policajac u bolnici

Uhapšen je motociklista V. I. iz Ilijaša, koji je danas u mjestu Sumbulovac, opština Pale, prilikom saobraćajne kontrole motociklom povrijedio policajca, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Srna nezvanično saznaje da je motociklista bio pozitivan na drogu.
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 14.15 časova, a policajcu je ljekarska pomoć ukazana u Bolnici "Srbija" gdje su mu konstatovane teške povrede.
Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Istočno Sarajevo, u prisustvu dežurnog tužioca Okužnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i sudskog vještaka.
U toku je rad na dokumentovanju predmeta.
(Srna)