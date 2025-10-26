Teška saobraćajna nesreća kod Izačića: Tri osobe u kritičnom stanju

Zbog teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić, saobraćaj je obustavljen za sva vozila.

Izvor: MUP KS

Iz Kantonalne bolnice dr Irfan Ljubijankić za Klix.ba je potvrđeno da su hospitalizovane tri osobe i da se nalaze u teškom stanju.

"Molimo sve vozače da koriste alternativne pravce (lokalne ceste) i da prate upute policije i nadležnih službi na terenu", navode iz BIHAMK-a.

Policija na terenu obavlja uviđaj nakon kojeg će biti jasnije okolnosti pod kojim je došlo do sudara vozila.