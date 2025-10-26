Teška saobraćajna nesreća kod Izačića: Tri osobe u kritičnom stanju

Zbog teške saobraćajne nesreće na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić, saobraćaj je obustavljen za sva vozila.
Iz Kantonalne bolnice dr Irfan Ljubijankić za Klix.ba je potvrđeno da su hospitalizovane tri osobe i da se nalaze u teškom stanju.
"Molimo sve vozače da koriste alternativne pravce (lokalne ceste) i da prate upute policije i nadležnih službi na terenu", navode iz BIHAMK-a.
Policija na terenu obavlja uviđaj nakon kojeg će biti jasnije okolnosti pod kojim je došlo do sudara vozila.