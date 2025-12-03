Tragedija u Brčkom: Mladić pronađen mrtav kod napuštenog silosa

Dvadesetogodišnji mladić pronađen je večeras mrtav u blizini napuštenog silosa nekadašnje fabrike stočne hrane u Brčkom.

Izvor: Screenshot/RTV HIT

Iz Policije Brčko distrikta BiH potvrđeno je da se radi o mladiću čiji je nestanak prijavljen ranije tokom dana.

„Policiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dana 3. 12. 2025. godine u 14.50 sati prijavljen nestanak muškog lica rođenog 2005. godine. Policijski službenici su, postupajući po navedenoj prijavi, preduzeli radnje traganja za navedenim licem, te u blizini silosa u Brčkom pronašli beživotno tijelo muškarca i utvrdili da se radi o licu čiji je nestanak prijavljen. Trenutno se utvrđuju sve okolnosti događaja“, izjavila je Dževida Hukićević, portparol Policije Brčko distrikta.

Za sada nije poznato da li se radi o nesreći, samoubistvu ili eventualnom krivičnom djelu. Više informacija očekuje se nakon završetka istrage i nalaza obdukcije, koja će biti obavljena u gradskoj mrtvačnici gdje je tijelo prevezeno, prenosi RTVBN.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezanih za ovaj tragični događaj.