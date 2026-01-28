logo
Tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv bivšeg ministra pravde Miloša Bukejlovića

Autor Nikolina Damjanić
0

Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o neprovođenju istrage protiv bivšeg ministra pravde Republike Srpske Miloša Bukejlovića zbog neizvršavanja odluke Ustavnog suda BiH o privremenom stavljanju van snage Zakona o VSTS Republike Srpske, potvrđeno je iz ove institucije.

Miloš Bukejlović Izvor: Mondo - Slaven Petković

Tužilaštvo je ovu naredbu donijelo još 11. novembra prošle godine.

Ustavni sud BiH je u aprilu prošle godine donio rješenje o neizvršenju odluke ovog suda koja se odnosi na privremeno stavljanje van snage Zakona o VSTS-u Republike Srpske.

Obrazloženje je bilo da tadašnji ministar Bukejlović donošenjem pravilnika o postupku kandidovanja i izbora prvih članova VSTS-a Republike Srpske nije poštovao konačnu i obavezujuću odluku, što povlači krivičnu odgovornost.

