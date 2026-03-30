Akcija "Orion" u Bijeljini: Pronađeni kokain i falsifikovani novac, uhapšene dvije osobe

Autor D.V.
0

S.R. i A.T. uhapšeni su u akciji "Orion" u Bijeljini, a policija je kod njih pronašla 61,9 grama kokaina i novčanice za koje su sumnja da su falsifikovane, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Akcija "Orion" u Bijeljini Izvor: PU Bijeljina

Oni se sumnjiče za krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, omogućavanje uživanja droga, falsifikovanje isprave i krivotvorenje novca.

Po naredbi Okružnog suda u Bijeljini izvršen je pretres na tri lokacije koje osumnjičeni koriste i tom prilikom pronađeni su droga, novac u različitim apoenima, novčanice za koje se sumnja da su falsifikovane i ostali predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

S.R. je uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predat u nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini.

