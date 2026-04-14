Bratunac: Bježao od policije pa bacio pušku kroz prozor automobila

Vozač "mercedesa" iz Bratunca čiji su inicijali N.J. uhapšen je nakon što se oglušio na zahtjev policije da se zaustavi, a potom je iz automobila izbacio pušku i municiju, saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Policija je pokušala da zaustavi "mercedes" u kojem je na mjestu suvozača bio maloljetnik, tokom redovne kontrole saobraćaja.

Nakon što se vozilo nije zaustavilo, policijski službenici su se uputili za njim i tom prilikom uočili da vozač kroz prozor izbacuje predmete upakovane u bijelu vreću.

Naknadno je utvrđeno da je riječ o vatrenom oružju – puška "M57", kalibra 7,62 milimetara i 75 komada municije.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda Srebrenica, a uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres stana i vozila koje koristi lice N.J. i tom prilikom je pronađena marihuana.

Protiv ovog lica slijedi podnošenje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i promet droge.