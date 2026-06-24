Nepravosnažno: Džemal Jukan osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad civilima kod Doboja

Okružni sud u Doboju donio je 23. juna 2026. godine prvostepenu, osuđujuću i nepravosnažnu presudu kojom je Džemal Jukan oglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Izvor: MONDO

Sud mu je za krivično djelo iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije izrekao kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

Prema presudi, Džemal Jukan je oglašen krivim jer je, kao pripadnik Armije BiH i komandant 221. brdske brigade Gračanica, koja se nalazila u sastavu 22. divizije KoV, 2. korpusa Armije BiH, 10. avgusta 1995. godine naredio dejstvo po rejonu Travnjaka u Boljaniću, na području Doboja.

U presudi se navodi da je naredba izdata artiljerijskom vodu koji mu je bio potčinjen, a koji se nalazio na području Lendići – Stjepan Polje, opština Gračanica. Prema navodima suda, iz protivavionskog mitraljeza kalibra 14,5 milimetara dejstvovano je prema području kojim su se kretali civili.

Projektilima je pogođen civilni autobus koji je saobraćao regionalnim putem na relaciji Doboj – Petrovo. U autobusu se nalazilo civilno stanovništvo, a tom prilikom smrtno je stradala Simuna Petković.

Istog dana, prema presudi, sa istih položaja Armije BiH dejstvovano je i po mjestu Boljanić, zaseok Potoci, gdje se nalazilo civilno stanovništvo. Jedan od projektila pogodio je Cvijetu Raković, koja je preminula na licu mjesta.

Sud je zaključio da je optuženi, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, kršeći pravila međunarodnog prava, naredio upotrebu oružja protiv civilnog stanovništva, usljed čega su smrtno stradale dvije civilne osobe.

Džemal Jukan je obavezan da nadoknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 3.063,80 KM na ime stvarnih troškova, kao i 600 KM na ime paušala, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Oštećeni S. L. i D. R. upućeni su da imovinskopravni zahtjev ostvaruju u parničnom postupku.

(Dobojski.info)