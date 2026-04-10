Ratni zločini na Igmanu 1993. godine: Tužilaštvo BiH pokrenulo postupak protiv bivše pripadnice jedinice "Zulfikar"

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Tužilaštvo BiH sprovodi istragu protiv Nade Radovan Tomanić zbog sumnje da je počinila ratne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti na Igmanu 1993. godine.

Protiv nje postoji naredba o sprovođenju istrage radi krivičnih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Tomanićeva je u Sjedinjenim Državama osuđena na 30 mjeseci zatvora zbog prevare u postupku sticanja državljanstva, a prema izjavama datim na sudu i sudskim dokumentima ona je služila u specijalnoj jedinici "Zulfikar" takozvane Armije BiH, prenosi Birn.

U ovom trenutku tužilačka odluka nije donesena, a ukoliko se u daljoj fazi postupka ukaže potreba, Tužilaštvo BiH će ostvariti kontakte sa kolegama iz SAD.

Nada Radovan Tomanić 10. novembra prošle godine priznala je krivicu u SAD po jednoj tački optužnice za nezakonito sticanje državljanstva, odnosno da je prikrila svoju ratnu prošlost kako bi dobila američko državljanstvo.

Za zločine nad Srbima na Igmanu Sud BiH je pravosnažno osudio bivšeg pripadnika jedinice "Zulfikar" DŽevada Salčina na 18 mjeseci zatvora.

U stanju mirovanja je sudski proces protiv Nedžada Hodžića, optuženog za mučenje, udaranje i seksualno zlostavljanje srpskih zarobljenika na Igmanu 1993. godine, koji je osuđen na 12 godina zatvora zbog zločina u Trusini nad pripadnicima hrvatskog naroda.

