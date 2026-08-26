Hapšenje u Istočnom Novom Sarajevu: Kandidat DNS-a za Parlament BiH pao zbog narkotika

Tokom policijske kontrole u Istočnom Novom Sarajevu uhapšen je Dejan Šešelj. Kod njega su pronađeni narkotici, a određeno mu je zadržavanje od 24 časa.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tokom redovne kontrole u Istočnom Novom Sarajevu policija je sinoć uhapsila Dejana Šešelja, koji se u trenutku privođenja nalazio pod dejstvom narkotika, nezvanično saznaje BN.

Prema istim informacijama, Šešelju je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 24 časa, a tokom pretresa kod njega je pronađena i određena količina opojnih droga.

Šešelj je prije nekoliko mjeseci smijenjen sa funkcije direktora Hidroelektrane "Bistrica", ali je u tom javnom preduzeću nastavio radni angažman na poziciji savjetnika direktora.

Inače, riječ je o kadru Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenada Nešića, a nalazi se i na listi kandidata za poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 3.

Povodom ovog događaja oglasio se i predsjednik DNS-a Nenad Nešić i pozvao Nadzorni odbor HE Bistrica da razriješi dužnosti Šešelja.

"Pozivam Nadzorni odbor HE Bistrica da odmah smijeni Dejana Šešelja sa mjesta izvršnog direktora za finansije, jer on mora snositi odgovornost za svoje postupke i ne zaslužuje da obavlja javnu funkciju", poručio je Nešić.

"Što se tiče DNS-a, Predsjedništvo DNS-a će na prvoj sjednici koja će biti održana u narednik sedam dana donijeti odluku o njegovoj sudbini u stranci", dodao je on.