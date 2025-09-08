logo
Veće za 3 odsto: Sutra isplata avgustovskih penzija u Republici Srpskoj

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Ministarstvo finansija Republike Srpske saopštilo je da će sutra, 9. septembra u Republici Srpskoj biti isplaćene avgustovske penzije u ukupnom iznosu od 167 miliona KM. Penzije su, odlukom Vlade Republike Srpske o vanrednom usklađivanju, uvećane za tri odsto.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prosječna penzija u RS iznosi oko 630 KM, što znači da će penzioneri dobiti avgustovsku penziju uvećanu za oko 19 KM.

Vlada Republike Srpske je u januaru ove godine izvršila redovno usklađivanje penzija, u skladu sa procentom rasta prosječne plate i cijena na malo, dok su se krajem avgusta stekli uslovi za vanredno povećanje. Tom odlukom penzije su dodatno uvećane za tri odsto.

Od 2013. godine do danas, izvršeno je ukupno 14 vanrednih i devet redovnih usklađivanja penzija. Time, kako ističu u Vladi i resornom ministarstvu, još jednom potvrđuju opredijeljenost za unapređenje položaja najstarije populacije u Republici Srpskoj.

Ova opredijeljenost, kako navode, nastaviće se i u budućnosti, ne samo kroz mjesečna primanja, nego i stvaranjem posebnih programa podrške u koje bi bili uključeni penzioneri iz Republike Srpske.

(MONDO)

