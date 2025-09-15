Vaspitači ponovo na ulici: Sutra mirni protest u Banjaluci

Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci sutra će ponovo mirnim protestom tražiti povećanje plata i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Slađana Mišić izjavila je da je mirni protest zakazan od 12.30 do 13.45 časova ispred Hrama Hrista Spasitelja, odnosno u neposrednoj blizini Gradske uprave.

"Sutra je paralelno sa našim mirnim protestom i sastanak u Gradskoj upravi", rekla je Mišićeva i podsjetila da im je na sastanku prošle srijede rečno da će početkom ove sedmice dobiti odgovor u vezi sa njihovim zahtjevima.

On je navela da je u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje ukupno 465 zaposlenih i da svi podržavaju mirne proteste.

Mišićeva je podsjetila da zaposleni u Centru traže povećanje plata za 20 odsto i saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u vrtić.

Zaposleni u Centru su početkom juna održali štrajk upozorenja u trajanju od jedan čas, a sredinom juna mirne proteste na Trgu Krajine.

Sindikalna organizacija Centra održala je štrajk u julu, zahtijevajući povećanje plata za 20 odsto za sve zaposlene u Centru i saglasnost za izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece zaposlenih.

U okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka nalaze se 33 objekta.

(Srna)