Prognoza : Danas svježije uz sunčane periode, temperatura do 26 °C

U BiH danas se očekuje svežije, ali pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost u Krajini i Hercegovini.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Do večeri će biti vedro u svim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha od 20 do 26, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

Tokom jutra duvaće umjeren do pojačan vjetar, u nastavku dana slab do umjeren, u Hercegovini uz jake udare, sjevernih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno i vjetrovito vrijeme sa prolaznom slabom kišom na istoku.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija nesmetano, u istočnim krajevima kolovozi su mjestimično mokri i klizavi, a povećana je i opasnost od odrona, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Preko Manjače, na regionalnom putu Han Kola-Stričići, danas će od 9.00 do 16.00 časova, zbog bojevog gađanja, biti obustavljen saobraćaj, a vozila će biti presumjerena na alternativni putni pravac Han Kola-Ledenice-Stričići.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija kolovoza magistralnih putnih pravaca Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, kao i na obilaznici oko Bijeljine. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega se vozi usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na dionicama Bileća-Deleuša i Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog presvlačenja kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz zastoje do 30 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica u blizini tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naseljima Duge i Mirci, Semizovac-Olovo i Jajce-Crna Rijeka.

SRNA/MONDO