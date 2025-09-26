Vrijeme promjenljivo, ponegdje moguća kiša

Vrijeme danas u BiH promjenljivo, ponegdje je moguća kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren, na sjeveru u drugom dijelu dana na udare pojačan, uglavnom sjevernih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 19 do 27, u višim predjelima 16 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica i Bugojno devet, Čemerno i Drvar 10, Sokolac, Han Pijesak i Sarajevo 12, Bileća, Mrkonjić Grad i Zenica 13, Bijeljina, Foča i Tuzla 14, Rudo, Trebinje, Bihać i Mostar 15, Prijedor i Ribnik 16, Banjaluka, Doboj i Novi Grad, te Neum 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Na putevima u zapadnim krajevima Republike Srpske saobraćaj se odvija po mokrim i vlažnim kolovozima, dok je uz riječne tokove i u višim predjelima smanjena vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

U toku je sanacija kolovoza na dionici magistralnog puta Derviši-Šargovac-Banjaluka, radovi se izvode od 8.00 do 17.00 časova, a saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim saobraća na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina na obilaznici oko grada. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Režim saobraćaja izmijenjen je zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Zbog izgradnje trotoara uz magistralni put Gradiška-Čatrnja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Prijedor jedan-Kozarac, u naselju Orlovci. Za vrijeme radova, saobraćaj će se odvijati naizmjenično jednom trakom, pa se vozači mole za strpljenje. Predviđeno je da radovi traju do 30. septembra.

Saobraćajni režim izmijenjen je zbog izvođenja radova na dionici magistpalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na Koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, na kamenolomu "Han Derventa" u opštini Pale radnim danom od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići zbog minerskih radova dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog sanacije klizišta od 7.00 do 17.00 časova dolazi do povremenih zastoja na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/.

U Federaciji BiH u toku je sanacija na magistralnom putu Bila-Vitez, zbog čega vozila nosivosti do 3,5 tone saobraćaju usporeno od 7.00 do 17.30 časova. Za vozila veće od 3,5 tone saobraćaj je idalje obustavljen.

Zbog sanaciji odbojne ograde uz magistralni put Zenica-Doboj, na dionici Donja Vraca-Liješnica, svakog dana osim nedjelje d 9.00 do 17.00 časova vozila saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem.

Radovi su u toku na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Od graničnog prelaza Kamensko i Prisoja prema mjestu Baljci od 11.00 do 20.00 časova kretaće se vanredan prevoz većih dimenzija, pa se apeluje na vozače da voze opreznije.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Do 1. oktobra u funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikednom samo u noćnom terminu.

