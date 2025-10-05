logo
Informacija za ponedjeljak: Koncert hora obustavlja saobraćaj u centru Banjaluke

Informacija za ponedjeljak: Koncert hora obustavlja saobraćaj u centru Banjaluke

Izvor mondo.ba
0

U ponedeljak, 6. oktobra, doći će do privremene obustave saobraćaja u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Ulice Marije Bursać. Obustava će trajati u periodu od 18:30 do 21:00 čas.

image00011.jpeg Izvor: Grad Banjaluka

Razlog obustave je održavanje koncerta hora Sretenjskog manastira u okviru festivala "Dani ruske duhovne kulture".

Iz Gradske uprave Banjaluka navode da će za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Ulice aleja Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biti preusmjeren autobusi iz smjera sjevera iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom.

"U suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom", navode iz GU Banjaluka.

Dodaju da će tokom obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

