logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stiže Miholjsko ljeto: Od sredine sedmice uglavnom suvo, temperatura i do 23 stepena

Stiže Miholjsko ljeto: Od sredine sedmice uglavnom suvo, temperatura i do 23 stepena

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj od srijede, 8. oktobra, biće uglavnom suvo vrijeme, sa kišom ponegdje, uz porast temperature i do 23 stepena Celzijusova, rekla je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

Prognoza vremena od 8. oktobra Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ona je navela da će u srijedu maksimalna temperatura vazduha biti od 12 do 19 stepeni, a u četvrtak, petak i tokom vikenda od 16 do 23 stepena Celzijusova.

Ona je navela da je posljednjih par godina za Miholjdan bilo sunčano i dosta toplo, a da se ove godine očekuje malo sunca i koja kap kiše.

"Očekuje se porast temperature i dosta toplije vrijeme u odnosu na prethodnih pet, šest dana", navela je Đorđevićeva.

Ona je dodala da će danas i sutra biti povremene kiše.

"Temperatura vazduha će biti od 10 do 17 stepeni Celzijusovih, na jugu stepen dva toplije, s tim što se na jugu očekuje umjerena i jaka bura", istakla je Đorđevićeva.

Ona je dodala da će padavine biti češće na istoku, nešto jače ponegdje u Semberiji i Posavini.

"U ostalim predjelima kiša će biti slaba i povremena. U drugom dijelu dana na sjeverozapadu će biti suvo vrijeme, a u Hercegovini sunčanije, ali vjetrovito", navela je Đorđevićeva.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ