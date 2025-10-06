Stiže Miholjsko ljeto: Od sredine sedmice uglavnom suvo, temperatura i do 23 stepena

U Republici Srpskoj od srijede, 8. oktobra, biće uglavnom suvo vrijeme, sa kišom ponegdje, uz porast temperature i do 23 stepena Celzijusova, rekla je meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ona je navela da će u srijedu maksimalna temperatura vazduha biti od 12 do 19 stepeni, a u četvrtak, petak i tokom vikenda od 16 do 23 stepena Celzijusova.

Ona je navela da je posljednjih par godina za Miholjdan bilo sunčano i dosta toplo, a da se ove godine očekuje malo sunca i koja kap kiše.

"Očekuje se porast temperature i dosta toplije vrijeme u odnosu na prethodnih pet, šest dana", navela je Đorđevićeva.

Ona je dodala da će danas i sutra biti povremene kiše.

"Temperatura vazduha će biti od 10 do 17 stepeni Celzijusovih, na jugu stepen dva toplije, s tim što se na jugu očekuje umjerena i jaka bura", istakla je Đorđevićeva.

Ona je dodala da će padavine biti češće na istoku, nešto jače ponegdje u Semberiji i Posavini.

"U ostalim predjelima kiša će biti slaba i povremena. U drugom dijelu dana na sjeverozapadu će biti suvo vrijeme, a u Hercegovini sunčanije, ali vjetrovito", navela je Đorđevićeva.

(Srna)