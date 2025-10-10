Višednevna prognoza: Do kraja sedmice sunčano i toplo do 23 stepena, a od naredne srijede osjetan pad temperature

Od sredine naredne sedmice očekuje se blagi pad temperatura, pogotovo od utorka, srijede kada će biti nešto hladnije, ali bez većih padavina, rekla je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Đorđevićeva je navela da će jutra biti hladnija sa čestom pojavom magle.

Ona je rekla da će biti malo oblaka, malo sunca i skoro zanemarljivih padavina, ali biće nego u prvoj sedmici oktobra kada je bilo veoma hladno.

Đorđevićeva je precizirala da će za vikend i početkom naredne sedmice temperatura biti uglavnom od 17 do 22 ili 23 stepena Celzijusova, a od srijede za par stepeni niža i maksimalna dnevna će iznositi od 12 do 18 stepeni.

Prema njenim riječima, minimalna temperatura biće od tri do osam stepeni Celzijusovih, na planinama oko nule.

"Naredne noći očekuje se slaba kiša koja će se premještati sa sjevera do istoka, nakon čega će se razvedriti i biti lijepo vrijeme tokom dana. Temperatura će u naredna dva-tri dana biti od 15-16 stepeni na istoku do 22-23 stepena ponegdje na sjeveru i jugu", rekla je Đorđevićeva

Ona je navela da će u nedjelju, 12. oktobra, ujutru biti svježije i umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama sa prolaznom maglom, a tokom dana umjereno oblačno uz sunčane periode.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 do 23 stepena Celzijusova.