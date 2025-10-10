logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Višednevna prognoza: Do kraja sedmice sunčano i toplo do 23 stepena, a od naredne srijede osjetan pad temperature

Višednevna prognoza: Do kraja sedmice sunčano i toplo do 23 stepena, a od naredne srijede osjetan pad temperature

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Od sredine naredne sedmice očekuje se blagi pad temperatura, pogotovo od utorka, srijede kada će biti nešto hladnije, ali bez većih padavina, rekla je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

Prognoza vremena naredni dani Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Đorđevićeva je navela da će jutra biti hladnija sa čestom pojavom magle.

Ona je rekla da će biti malo oblaka, malo sunca i skoro zanemarljivih padavina, ali biće nego u prvoj sedmici oktobra kada je bilo veoma hladno.

Đorđevićeva je precizirala da će za vikend i početkom naredne sedmice temperatura biti uglavnom od 17 do 22 ili 23 stepena Celzijusova, a od srijede za par stepeni niža i maksimalna dnevna će iznositi od 12 do 18 stepeni.

Prema njenim riječima, minimalna temperatura biće od tri do osam stepeni Celzijusovih, na planinama oko nule.

"Naredne noći očekuje se slaba kiša koja će se premještati sa sjevera do istoka, nakon čega će se razvedriti i biti lijepo vrijeme tokom dana. Temperatura će u naredna dva-tri dana biti od 15-16 stepeni na istoku do 22-23 stepena ponegdje na sjeveru i jugu", rekla je Đorđevićeva

Ona je navela da će u nedjelju, 12. oktobra, ujutru biti svježije i umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama sa prolaznom maglom, a tokom dana umjereno oblačno uz sunčane periode.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 17 do 23 stepena Celzijusova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrijeme prognoza vremena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ