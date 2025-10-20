Prognoza vremena: Danas malo toplije i promjenljivo oblačno

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti malo toplije i promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme uz sunčane periode, uglavnom na istoku.

Jutro je uglavnom vedro, oko rijeka i po kotlinama prolazna magla, a ponegdje ima mraza, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 20, u višim predjelima 12 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren, uveče na jugu Krajine i pojačan, uglavnom južnih smjerova.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus pet, Han Pijesak minus jedan, Čemerno nula, Bijeljina, Bugojno, Bileća i Ribnik jedan, Mrkonjić Grad, Rudo, Brčko, Bjelašnica i Drvar dva, Banjaluka, Doboj, Prijedor i Novi Grad tri, Bihać šest, Trebinje sedam, te Neum devet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, u višim predjelima ponegdje ima magle i mraza, a iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske vozačima skreću pažnju na opasnosti od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na postavljanju završnog sloja asfalta, te se vozila preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta dionica Klašnice-Šargovac-Banjaluka, takođe i radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu kod Roguljića i saobraćaj će biti zatvoren za sve kategorije vozila, kao i za pješake.

Na dionici magistralnog puta Gacko-Tjentište na lokalitetu Sastavci zbog radova moguće su kratkotrajne obustave, dok su na dijelu puta Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, vrši sanacija kosine usjeka i saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini 300 metara.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza u toku je povremena obustava saobraćaja od 07.00 do 17.00 časova, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom.

Izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica jedan - Prijedor jedan zbog izvođenja radova na izgradnji vodovodne mreže, a na magistralnom putu Brodar-Višegrad saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje zbog izvođenja radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh".

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj, na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta, te se saobraća jednom trakom, a izmjena ima na na dionicama magistralnom Dragotinja-Prijedor i Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog radova na rehabilitaciji navedenog magistralnog puta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka na lokaciji prevoj LJeskove vode zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Privremena obustava saobraćaja je i na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta na kamenolomu "Han Derventa" u opštini Pale radi izvođenja bušačko-minerskih radova, kao i na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta u mjestu Rogoušići.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija /Sijeračke stijene/ na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina gdje dolazi do polučasovnih zastoja.

Na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica saobraćaj se odvija usporeno jednom saobraćajnom trakom zbog pojave odrona.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Saobraćaj se odvija jednom trakom zbog aktiviranih klizišta na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina u mjestu Vijačani, kao i na putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH se zbog radova na sanaciji dilatacije na mostu u Ostrožcu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, saobraća se usporeno, jednom trakom, uz regulaciju semaforima.

Zbog oštećenja kolovoza na magistralnom putu Žepče–Maglaj /lokacija Ozimica/ na mjestu spoja sa budućom petljom auto-puta saobraća se usporeno.

Radovi su aktuelni i na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Zavidovići-Vozuća /u mjestu Krivaja/, Jablanica-Blidinje /na dionici Jablanica-Kosne Luke/, Jablanica-Prozor /naselje Mirci/, Semizovac-Olovo i Mostar-Čitluk /na ulazu u Čitluk/.

Na graničnom prelazu Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje EU mogu se očekivati duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj, kod Zvornika, zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na Raču.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.