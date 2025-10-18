Prognoza: Kiša na istoku i jugu, ali se na sjeveru popodne očekuje razvedravanje

U BiH veći dio dana biće promjenljivo do potpuno oblačno s kišom na istoku i jugu, a tokom dana na sjeveru postepeno razvedravanje, uz sunčane periode.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uveče će biti pretežno oblačno i suvo. Vjetar slab do umjeren, uveče na sjeveru i u Hercegovini povremeno i pojačan sjevernih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima u Hercegovini od sedam stepeni Celzijusovih.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jutros je pretežno oblačno vrijeme, a ponegdje je zabilježena slaba kiša.

STANJE NA PUTEVIMA

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija redovno, po pretežno suvim i mjestimično vlažnim kolovozima.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina, skreće se pažnja vozačima na povećanu opasnost od odrona, a u kotlinama i duž riječnih tokova na mjestimično smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku je rehabilitacija magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, kao i uklanjanje postojećeg i nanošenje novih nosača na nadvožnjaku u Trnu. Saobraćaj na nadvožnjaku će biti zatvoren za sve kategorije vozila i pješake.

Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci zbog radova su moguće kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta.

Na putu Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, u toku je sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Prijedor izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraćaj se odvija izmijenjenim režimom na magistralnom putu Brodar-Višegrad zbog radova u tunelima "Grabovica" i "Oštri vrh".

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na magistralnom putu Brčko-Bijeljina zbog sanacije kolovoza dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu Granični prelaz Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku su radovi zbog kojih je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta, dionica Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Saobraća se po izmijenjenom režimu i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

U toku je sanacija klizišta u mjestu Osija na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, gdje dolazi do polučasovnih zastoja od 7.30 do 17.00 časova.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

U FBiH na području Kobilje Glave, na magistralnom putu Sarajevo-Vogošća, od 9.00 do 15.00 časova saobraća se usporeno, jednom trakom, zbog radova na sanaciji klizišta.

Zbog sanacionih radova danas je od 8.00 do 16.00 časova obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Vitez-Vjetrenica. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Vitez-Lašvanska petlja-Zenica.

Radovi su aktuelni i na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima, Jablanica-Blidinje, Jablanica-Prozor, Semizovac-Olovo, Gacko-foča, Mostar-Čitluk i Jajce-Crna Rijeka.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Počela je registracija putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), što povremeno može usloviti duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.