Spavamo sat duže: Noćas počinje zimsko računanje vremena

Zimsko računanje vremena počeće noćas u 3.00 časa pomjeranjem kazaljki na časovnicima za jedan čas unazad.

Izvor: Goran Sivački, MONDO

Zimsko računanje vremena trajaće do posljednjeg vikenda u martu naredne godine.

Građani EU su se 2018. izjasnili da su za ukidanje promjene vremena, kada se više od 80 odsto od 4,6 miliona učesnika ankete izjasnilo pozitivno.

Prijedlog je sa 63 odsto glasova podržao i Evropski parlament 2019. godine.

Konačna odluka o tom pitanju nije donesena zbog nedostatka konsenzusa među zemljama članicama, pošto je za njeno usvajanje potrebna kvalifikovana većina u Evropskom savjetu.

I dalje se čeka odobrenje 27 država članica EU koje od 2018. godine uopšte nisu razmatrale taj prijedlog.