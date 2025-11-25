Danas toplije, uveče novo zahlađenje: U Hercegovini jaki udari vjetra

U cijeloj BiH danas će u prvom dijelu dana biti vjetrovito, oblačno i toplije uz dnevnu temperaturu do 18 stepeni Celzijusovih, a poslije podne i uveče očekuju se padavine.

Izvor: Stefan Stojanović

Maksimalna temperatura vazduha od 10 na zapadu do 18 stepeni Celzijusovih na istoku. Poslije podne i uveče jače padavine proširiće se ka istoku, vjetar će oslabiti i doći će do zahlađenja.

U brdsko-planinskim predjelima kiša će nakratko preći u susnježicu i snijeg. U noći ka sredi padavine slabe i prestaju.

U prijepodnevnim časovima na jugu i zapadu jača kiša. Poslije podne vjetar slabi prvo na zapadu, a do večeri će vjetar oslabiti i na jugu i istoku.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH bilo pretežno oblačno vrijeme. U zapadnim područjima registrovana je kiša, a na planinama i snijeg.

Stanje na putevima

U cijeloj BiH saobraćaj se odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Iz AMS-a upozoravaju vozače na mokar i klizav kolovoz na području Hercegovine, kao i na jake udare vjetra u višim predjelima, te da na put ne kreću bez zimske opreme.

U toku je sanacija magistralnog puta Brčko-Brezovo Polje. Odvijanje saobraćaja izvodiće se usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, u toku je postavljanje rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu.

U Srpskoj rođene 24 bebe U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, 14 djevojčica i devet dječaka. U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, Istočnom Sarajevu i Doboju po tri, Zvorniku, Prijedoru, Trebinju i Gradišci po dvije bebe, a u Foči, Bijeljini i Nevesinju po jedna.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

Na putu Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, vrši se sananacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Prijedor izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

U toku su radovi u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu Brodar-Višegrad, zatim u tunelu "Trgovišta" na dionici Brodar-granica i u tunelu "Kotva 2" na dionici Međeđa-Brodar, zbog čega se saobraća uz izmijenjen režim vožnje.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Do povremene obustave saobraćaja dolazi zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most, dok se na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta Brod na Drini-Hum, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputa na koridoru Pet ce, od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo 2, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Razboj-Rudanka, na lokaciji prevoj Ljeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmijenjen je režim saobraćaja zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola–Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, takođe je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja Ljubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja Ljubogošta, u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova.

Radi deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, dolaziće do povremene polučasovne obustave saobraćaja na magistralnom putu Ustiprača-Novo Goražde, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova.

Zbog pojave odrona, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu Stari Ugljevik-Glavičice, u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH aktuelni su radovi na magistralnim putevima Semizovac-Olovo, Zavidovići-Vozuća, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.