Od Une do Trebišnjice: Hrabri plivači zaplivali za Časni krst (FOTO)

Plivanje za Časni krst održano je danas u brojnim gradovima Srpske, a među onima koji su bili najbrži ove godine bilo je i djevojaka.

Izvor: SRNA/Ljiljana Čvoro

Mirjana Golijanin pobjednik je plivanja za Časni krst u rijeci Željeznici u opštini Trnovo.

Prije plivanja služena je liturgija u Hramu Svetog Velikomučenika Georgija, nakon čega je i uslijedilo osveštanje vode.

Plivanje je održano na kupalištu "Kace".

Učenica Srednje škole unutrašnjih poslova Jovana Kršić iz Bijeljine prva je doplivala do Časnog krsta u jezeru na Busiji na Majevici gdje je bilo ukupno 150 plivača.

"Nisam se posebno pripremala za ovo takmičenje, sa vjerom u Boga sam došla i osvojila bogojavljenski krst", rekla je Kršićeva i zahvalila svima za veliku podršku.

Ranije se Kršićeva bavila fudbalom, a danas je učenica 10. klase Srednje škole unutrašnjih poslova u Banjaluci.

Ona očekuje da će od 1. jula početi da radi u Policijskoj stanici jedan bijeljinske Policijske uprave.

Ljubiša Tošić iz Organizacionog odbora bogojavljenskog plivanja rekao je novinarima da ga posebno raduje što svake godine sve više žena učestvuje u plivanju za Časni krst.

Na jezeru Balkana kod Mrkonjić Grada danas je održano šesto plivanje za Časni krst, na kojem su učestvovala 33 plivača, a pobijedio je sedamnaestogodišnji Aleksa Vidović iz Banjaluke.

On je rekao novinarima da je osjećaj sjajan, te da prvi put učestvuje u plivanju za Časni krst na nagovor majke koja je rodom iz Mrkonjić Grada.

Balkana kod Mrkonjić Grada

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Vidović, koji se profesionalno bavi plivanjem 13 godina, poručio je mladim da treba da se bave sportom jer tako čuvaju zdravlje.

Jedanaestogodišnja Anja Deronjić pobjednik je prvog plivanja za bogojavljenski Časni krst u rijeci Drini u Polomu kod Bratunca.

Ovo bogojavljensko plivanje organizovali su Crkvena pravoslavna opština Kravica i Mjesna zajednica Polom, a učestvovala su 33 plivača, što simbolizuje godine zemaljskog života Isusa Hrista.

Bratunac

Izvor: Srna/Miro Pejić

Nakon plivanja i uručivanja nagrada u Polomu je nastavljeno narodno veselje uz muziku uživo, kuvano vino, rakiju i čaj.

Deronjićeva je rekla da je za nju ovo velika radost i da je ispunila svoj dječiji san da pliva za Časni krst.

"Hvala džentlmenima koji su kavaljerski postupili i omogućili mi da prva doplivam do Časnog krsta u ledenoj Drini. Ovo je nezaboravan doživaljaj i sreća", rekla je Deronjićeva.

Šesnaestogodišnja Marija Šekarić prva je doplivala do Časnog krsta na rijeci Prači u paljanskom naselju Nikolići, gdje je među hrabrih devedesetak plivača bio i sedmogodišnji Todor Cicović.

Šekarićeva je istakla da je ovo za nju velika čast, budući da je prvi put plivala za Časni krst.

"Neopisiv je osećaj jer nije lako ući u hladnu vodu", izjavila je Šekarićeva novinarima.

Branko Tomaš drugi put je pobjednik plivanja za Časni krst u Drini kod bratunačke Rajske plaže.

"Čestitam svim učesnicima. Svi su pobjednici jer je hrabrost plivati u ovako hladnoj i brzoj Drini", rekao je Tomaš.

On je istakao da mu je čast učestvovati, a posebna radost je pobjeda u plivanju za bogojavljenski Časni krst.

"Posebno sam srećan što doprinosim očuvanju i njegovanju ove srpske tradicije i poštovanja pravoslavne vjere i njenih vrijednosti", rekao je Tomaš.

Kod bratunačke Rajske plaže učestvovala su 24 plivača među kojima je bila i jedna djevojka. Svi učesnici su nagrađeni skromnim nagradama.

Tridesetogodišnji Teodor Milivojac drugu godinu zaredom pobjednik je bogojavljenskog plivanja za Časni krst na rijeci Savi u Gradišci, a ovogodišnju pobjedu i zlatnik posvetio je sinu Maksimu, za kojeg je, kaže, i plivao.

Gradiška

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Ovaj ljekar, zaposlen u Zavodu "Dr Miroslav Zotović", jedan je od 26 učesnika koji su odlučili da na Bogojavljenje zaplivaju u Savi.

"Ja sam prošle godine prvi doplivao do Časnog krsta, potom sam dobio sina i ove godine sam odlučio da pobjedu posvetim njemu", istakao je Milivojac u čijoj se porodici Krstovdan, Bogojavljenje i Jovanjdan, posebno obilježavaju.

Matej Bričić iz Brčkog najbrže je danas doplivao do Časnog krsta u rijeci Savi gdje se danas okupio 51 učesnik, među kojima su bile i četiri žene.

Bričiću je ovo druga uzastopna pobjeda, a nakon izlaska iz hladne vode poručio je da za njega ovaj podvig nije bio težak jer je plivao od srca i sa Bogom.

"Pripremao sam se ozbiljnije nego porošle godine. Velika mi je čast što sam ponovo pobijedio, a pod utiscima sam i sada nakon plivanja", izjavio je Bričić.

Dvanaestogodišnji Luka Perišić prvi je od ukupno 64 plivača doplivao do Časnog krsta na rijeci Rakitnici u Rogatici.

Jedan od učesnika Bojan Tešević zahvalio je organizatorima bogojavljenskog plivanja za Časni krst, za koje je istakao da uvršćuje srpsko jedinstvo, pravoslavlje i bratstvo.

Rogatica

Izvor: Srna/Goran Janjić

Protojerej-stavrofor Predrag Masal izrazio je nadu da će se bogojavljensko plivanje, koje je ove godine organizovano drugi put u Rogatici, održavati i u narednim godinama, ističući da su ovakvi događaji slika sloge.

"Da nas Bog blagoslovi da ovo postane tradicija u našem mjestu i lijepo je vidjeti omladinu i sve parohijane koji učestvuju u ovim radosnim praznicima", rekao je Masal novinarima.

Vojislav Čelik iz Istočne Ilidže prvi je doplivao do Časnog krsta u bogojavljenskom plivanju koje je ove godine 11. put održano na rijeci Željeznici u Vojkovićima, a u kojem se nadmetalo 57 učesnika.

Čelik je nakon plivanja istakao da mu se želja od malena, napokon, ostvarila.

Istočna Ilidža

Izvor: Srna

"Poslije 10 godina meni je pripala ta čast da doplivam prvi do Časnog krsta. Slava i hvala Bogu da je sve dobro prošlo", izjavio je Čelik novinarima i poručio mladima da se u što većem broju prijavljuju za bogojavljensko plivanje i da ga raduje činjenica da je svake godine sve više prijavljenih.

Dvadesetdvogodišnji Sergej Anđelić danas je u opštini Jezero prvi doplivao do Časnog krsta u hladnoj Plivi.

Anđelić je izjavio Srni da je osjećaj fenomenalan, te da mu je ovo drugi put da učestvuje u plivanju za Časni krst.

On je mlade pozvao da učestvuju u događajima kojima se čuva tradicija i običaji, uz poruku da se kreću putem Božijim.

Anđelić je zahvalio Bogu za današnji uspjeh. Za Časni krst danas je plivalo pet učesnika.

Damir Dejanović iz Doboja prvi je doplivao do Časnog krsta u bogojavljenskom plivanju na jezeru Delića brdo u opštini Petrovo.

U plivanju su učestvovala 34 takmičara sa područja Petrova i regije, te Bijeljine, među kojima i dvije djevojke, koje je blagoslovio lokalni sveštenik Radoslav Milanović i iguman Manastira Svetog Nikole na Ozrenu Gavrilo.

Petrovo, Damir Dejanović

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković čestitao je učesnicima na iskazanoj odlučnosti i uručio im prigodne poklone, a pobjedniku zlatnik.

Učesnike bogojavljenskog plivanja obezbjeđivali su pripadnici lokalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

Srđan Maleš i Dalibor Ćopić prvi su danas doplivali do Časnog krsta na rijeci Uni u Kostajnici, povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja.

Za ovaj podvig Malešu je pripao dukat, a Ćopiću Časni krst.

Kostajnica

Izvor: Srna/Marija Adamović

Plivanju za Časni krst, u kome je učestvovalo 11 plivača, prethodila je Sveta liturgija u Hramu Svete Trojice u Kostajnici, te litija od hrama do plaže Plandište na rijeci Uni.

Bilećanin Srđan Lero pobjednik je bogojavljenskog plivanja za Časni krst na Bilećkom jezeru, u kome je učestvovalo oko 40 plivača.

U bogojavljenskom plivanju na Bilećkom jezeru ove godine učestvovale su i dvije djevojke i dva dvanaestogodišnjaka.

Lero je istakao da je pet puta do sada pobijedio u plivanju za Časni krst na Bilećkom jezeru, a da je bio pobjednik i u plivanju prethodnih godina u Gacku i u Nevesinju.

"Svaki put je iznova lijep osjećaj plivati za Časni krst i ovo mi znači baš puno, iako sam toliko puta bio pobjednik, osjećaj je predivan. Lijep je dan, ali je voda dosta hladna, ali čast je učestvovati u ovome sa svim ostalim učesnicima", rekao je Lero novinarima.

Bilećki sveštenik Branko Kalaba, koji je učestvovao u bogojavljenskom plivanju, rekao je da mu je to treći put da učestvuje i da je fantastičan osjećaj učestvovati u tom podvigu.

"Svaki podvig znači uzdizanje čovjeka, kako bi se u tome što više približio Bogu, ali i međusobno ljudi jedni drugima", rekao je Kalaba.

Osamnaestogodišnji Vukašin Pauković prvi je među 12 učesnika doplivao do Časnog krsta na gradskoj plaži Ada u Novom Gradu, na ušću Sane u Unu.

Novi Grad

Izvor: SRNA/Zora Savić

Pauković je i prošle godine prvi doplivao do Časnog krsta u Novom Gradu.

"Znači mi puno da sam prvi doplivao, učestvujem drugu godinu. Ovo je lijep način da se obilježi praznik Bogojavljenje", rekao je Vukašin.

Novi Grad

Izvor: SRNA/Zora Savić

Načelnik opštine Novi Grad Miroslav Drljača uručio je pobjedniku dukat i čestitao svim učesnicima na hrabrosti.

"Sve je završeno bez problema, kao i ranijih godina. Veliki broj građana pratio je ovaj događaj što pokazuje koliko im to znači", rekao je on novinarima.

Andrej Lučić (18) iz Trebinja je pobjednik bogojavljenskog plivanja za Časni krst u rijeci Trebišnjici, među više od 200 plivača.

Lučić je istakao da trenira vaterpolo i da mu je ovo bilo peto plivanje za Časni krst.

"Osjećaj je divan, ne može se opisati riječima. Prvi put sam ranije plivao sa mojim prijateljem koji danas nije sa nama", izjavio je Lučić novinarima.

Trebinje

Izvor: Srna/Milena Koprivica

Među učesnicima bogojavljenskog plivanja danas je bio i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je istakao da je poseban osjećaj plivati za Časni krst, kada su svi jednaki.

"Promijenimo se svi nabolje. Ovo je poseban dan i prilika, Božija volja nas vodi. Svima su nam neophodni vjera, post i molitva", rekao je Ćurić.

(Srna/Mondo)