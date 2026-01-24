Danas oblačno sa kišom, na putevima klizavo i maglovito

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno uz sunčane periode, ponegdje se očekuje slaba kiša, a na jugu jače padavine.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Vjetar će biti slab do umjeren, tokom dana povremeno i jak, južnih smjerova, na sjeveru slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od pet do 10, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus sedam, Bjelašnica minus tri, Bijeljina minus dva, Banjaluka, Novi Grad, Rudo minus jedan, Višegrad, Doboj, Foča, Han Pijesak, Tuzla nula, Jajce jedan, Gacko, Mrkonjić Grad, Čemerno dva, Sarajevo tri, Livno šest, Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjeren 21 centimetar snijega, Kneževu 13, Sokocu 10, Čemernu devet centimetara.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros pretežno vlažni i klizavi, u kotlinama i duž riječnih tokova ima magle, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina učestali su odroni.

Magle ima širem području Prijedora, Istočnog Sarajeva, Foče, Mostara, Čapljine, Kaknja, Zenice, Glamoča, Kupresa, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Odroni su učestali posebno na putevima Karanovac-Kneževo-Turbe, Banjaluka-Crna Rijeka-Jajce, Sarajevo-Foča i Rogatica-Ustiprača-Višegrad, Banovići-Ribnica, Bugojno-Kupres, Kladanj-Vlasenica kao i prevoje Rostovo /Bugojno-Novi Travnik/ i Makljen /Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje/.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka te se saobraćaja odvija usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa", od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na dioinici magistralnog puta Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u mjestu Rogoušići, zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranog klizišta, obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila, na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik-Glavičice, saobraćaj se odvija aletrnativnim pravcima.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.