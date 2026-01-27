logo
Vodostaji rastu: U tri kantona na snazi upozorenje na bujične poplave

Vodostaji rastu: U tri kantona na snazi upozorenje na bujične poplave

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Za područje Herecegovine, Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona i dalje je na snazi upozorenje od mogućih bujičnih i urbanih poplava zbog otapanja snijega i najavljenih ozbiljnih padavina, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

Uvećan vodostaj rijeke Vrbas Izvor: Mondo - Slaven Petković

Vodostaj rijeke Save je u porastu na cijelom području Posavskog kantona.

U Srednjobosanskom kantonu su u porastu vodostaji rijeka i bujičnih potoka, ali trenutno pod kontrolom, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite.

U opštini Drvar, u Livanjskom kantonu, izlile su se rijeka Unac i pritoka Bastašica, usljed obilnih padavina.

"Prekinut je putni pravac Drvar-Bastatci, vozi se zaobilaznim putevima", navedeno je u saopštenju.

Poplavljen je i dio Kupreškog polja na Kupresu od rijeke Milač i dio polja Zlosela od rijeke Mrtvica, ali nema štete većih razmjera, a svi putni pravci su prohodni.

Na području Gradačca došlo je do pojave klizišta u mzajednici Malešići, te su ugroženi lokalni put Gračanica-Malešići i jedan stambeni objekat.

Na području Livanjskog kantona je usljed nevremena u protekla 24 časa bilo više prekida u snabdijevanju električnom energijom, dok u Fojnici voda nije za piće. 

(Srna)

