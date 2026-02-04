U Banjaluci predstavljeni "muva" i "gavran": Vlada podržala proizvodnju dronova u Srpskoj (FOTO)

Startap projekat Naučno-tehnološkog parka - bespilotni sistemi (dronovi) "RMUS Balkans", čiji je cilj zasnivanje proizvodnje ovih savremenih tehnologija u Srpskoj, predstavljen je danas u Banjaluci.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izrazio je zadovoljstvo prezentacijom, ističući da je namjena dronova "muva" i "gavran", patentiranih u SAD, specifična, kako u smislu dometa, tako i doleta.

On je rekao novinarima da će za njih biti obezbijeđeno tržište.

"Rečeno mi je i da se finiširaju razgovori u vezi sa organizovanom proizvodnjom dronova, a mi ćemo kao Vlada na tom planu maksimalno pomoći, kao i poslovna zajednica. Nećemo se na tom zaustaviti, jer ovdašnje firme imaju kapacitete i za druge programe. Moramo ići u korak s vremenom i pratiti savremene tehnologije", rekao je Minić.

Prezentaciji u banjalučkom preduzeću "Kosmos", osim Minića, prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor Policije Srpske Siniša Kostrešević, ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, ministar za naučnotehnološki razvoj i viskoko obrazovanje Draga Mastilović, te rektor Univerziteta u Banjaluci Dragoslav Gajanin.

Prisustvovali su i direktor Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske Nikola Dragović, kao i direktor firme "Kosmos" iz Banjaluke Dušan Vještica.

Jedan od glavnih ciljeva Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske jeste podrška stvaranju i razvoju domaćih inovativnih proizvoda i usluga, s fokusom na izgradnju domaće ekonomije zasnovane na znanju, čija će konkurentnost biti globalno prepoznata.

Cilj parka jeste privlačenje inovativnih kompanija, razvoj znanjem bazirane ekonomije, podrška startapima i spin-of kompanijama, olakšavanje saradnje između naučnih organizacija i industrije, doprinos digitalnoj transformaciji, promocija preduzetništva i inovacija, stvaranje mogućnosti za zapošljavanje i privlačenje kvalifikovanih stručnjaka.

