Uz visoke počasti: Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić

Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sahranjena je danas na gradskom groblju Bare na Palama uz vjerski obred i u prisustvu velikog broja rodbine, građana i zvaničnika.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Ljiljanu Zelen Karadžić ispratili su Počasni vod i Policijski orkestar MUP-a Republike Srpske.

Opraštajući se od majke, Sonja Karadžić Jovičević istakla je da se od nje danas jedino ne može oprostiti suprug Radovan koji je daleko i kome je samom najteže.

"Sve si nas podigla, učila, osmijehom hrabrila i ljubavlju hranila i uvijek bila naše toplo ognjište. Ljubomorna sam na anđele koji će te bolje čuvati nego ja i oprosti mi. Sve smo zapamtili što si nas naučila, samo ne kako dalje živjeti sa ovolikom boli. Nadam se da znaš koliko si voljena i hvala ti za sve", poručila je Karadžić Jovičević.

Sahrani su prisustvovali i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predstavnici opštine Pale i ostalih lokalnih zajednica, Policijske uprave Istočno Sarajevo, Crvenog krsta Republike Srpske, te javnog i političkog života.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Prethodno je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služeno opijelo.

Sahrani supruge nije mogao prisustvovati prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić koji služi kaznu u britanski zatvor na ostrvu Vajt.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u srijedu, 18. februara, u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

