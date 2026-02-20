logo
Uz visoke počasti: Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Ljiljana Zelen Karadžić, supruga prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, sahranjena je danas na gradskom groblju Bare na Palama uz vjerski obred i u prisustvu velikog broja rodbine, građana i zvaničnika.

Sahranjena Ljiljana Zelen Karadžić Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Ljiljanu Zelen Karadžić ispratili su Počasni vod i Policijski orkestar MUP-a Republike Srpske.

Opraštajući se od majke, Sonja Karadžić Jovičević istakla je da se od nje danas jedino ne može oprostiti suprug Radovan koji je daleko i kome je samom najteže.

"Sve si nas podigla, učila, osmijehom hrabrila i ljubavlju hranila i uvijek bila naše toplo ognjište. Ljubomorna sam na anđele koji će te bolje čuvati nego ja i oprosti mi. Sve smo zapamtili što si nas naučila, samo ne kako dalje živjeti sa ovolikom boli. Nadam se da znaš koliko si voljena i hvala ti za sve", poručila je Karadžić Jovičević.

Sahrani su prisustvovali i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, predstavnici opštine Pale i ostalih lokalnih zajednica, Policijske uprave Istočno Sarajevo, Crvenog krsta Republike Srpske, te javnog i političkog života.

Izvor: Srna/Maja Brčkalo

Prethodno je u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice služeno opijelo.

Sahrani supruge nije mogao prisustvovati prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić koji služi kaznu u britanski zatvor na ostrvu Vajt.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je u srijedu, 18. februara, u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gdje je i završila Medicinski fakultet.

(Srna)

Radovan Karadžić sahrana supruga

