Danas počinje Ramazanski bajram: Vrijeme radosti, zajedništva i zahvalnosti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Danas je prvi dan Ramazanskog bajrama 1447. godine po Hidžri, odnosno 2026. godine.

Bajram u Ferhadiji Izvor: Grad Banjaluka

Ramazanski bajram jedan je od najvažnijih islamskih praznika, kojim se obilježava kraj svetog mjeseca ramazana, koji se završava danas. To je vrijeme radosti, zajedništva i zahvalnosti, kada muslimani širom svijeta slave završetak posta i posvećenosti vjeri.

Post u islamu ima duboko značenje - kroz odricanje od hrane i pića od zore do zalaska sunca, vjernici jačaju samodisciplinu, razvijaju saosjećanje prema siromašnima i jačaju povezanost sa Bogom. Tokom mjeseca ramazana vjernici se, osim posta, nastoje suzdržavati i od loših misli, riječi i djela, te raditi na vlastitom duhovnom usavršavanju.

Bajram se dočekuje kao nagrada za strpljenje i posvećenost, ali i kao prilika za okupljanje porodice i njegovanje međusobnih odnosa.

Svim čitaocima našeg portala koji danas slave želimo da praznik provedu u miru i okruženi najmilijima. 

