Danas počinje Ramazanski bajram: Vrijeme radosti, zajedništva i zahvalnosti

Danas je prvi dan Ramazanskog bajrama 1447. godine po Hidžri, odnosno 2026. godine.

Ramazanski bajram jedan je od najvažnijih islamskih praznika, kojim se obilježava kraj svetog mjeseca ramazana, koji se završava danas. To je vrijeme radosti, zajedništva i zahvalnosti, kada muslimani širom svijeta slave završetak posta i posvećenosti vjeri.

Post u islamu ima duboko značenje - kroz odricanje od hrane i pića od zore do zalaska sunca, vjernici jačaju samodisciplinu, razvijaju saosjećanje prema siromašnima i jačaju povezanost sa Bogom. Tokom mjeseca ramazana vjernici se, osim posta, nastoje suzdržavati i od loših misli, riječi i djela, te raditi na vlastitom duhovnom usavršavanju.

Bajram se dočekuje kao nagrada za strpljenje i posvećenost, ali i kao prilika za okupljanje porodice i njegovanje međusobnih odnosa.

Svim čitaocima našeg portala koji danas slave želimo da praznik provedu u miru i okruženi najmilijima.