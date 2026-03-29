Saobraćaj na putu Zvornik-Milići pušten nakon uklanjanja odrona, otežano kretanje na više pravaca

Nakon što je očišćen odron, pušten je saobraćaj u mjestu Divič, na magistralnom putu Zvornik-Milići, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: trendobjects/Shutterstock

Zbog snijega na kolovozu u prekidu je odvijanje saobraćaja za teretna vozila na putnom pravcu Bijeljina-Tuzla u mjestu Banj brdo, preko prevoja Han Pogled na putu Vlasenica - Han Pijesak, kao i preko Romanije, na magistralnom putu Sarajevo-Sokolac.

Na magistralnom putu Jajce-Banjaluka, u mjestu Lučino, saobraća se jednom trakom usporeno, zbog većeg odrona.