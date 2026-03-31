Kraj saradnje Mitrovića i BH Telekoma: Pink gubi četvrtinu tržišta u BiH

Željko Mitrović prekida saradnju sa BH Telekomom, tako da oni više neće biti zaduženi za emitovanje Pinkovih kanala na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Grupe, saopštio je da se nakon 13 godina prekida saradnja sa BH Telekomom. Kao razlog naveo je odluku BH Telekoma da je cijena distribucije Pinkovih kanala previsoka.

Mitrović smatra da je riječ o relativno malom iznosu u odnosu na pretplatu korisnika, te dodaje da je sa tom odlukom, po njegovom mišljenju, bila upoznata i Vlada Federacije BiH kao većinski vlasnik kompanije.

Prema njegovim procjenama, ovom odlukom Pink bi mogao da izgubi oko četvrtine tržišta u Bosni i Hercegovini, odnosno oko 230.000 domaćinstava. Ipak, naglasio je da bi posljedice po BH Telekom mogle biti znatno veće, uz tvrdnju da bi i manji broj korisnika koji napuste ovu platformu mogao da nadoknadi cjelokupne troškove saradnje sa Pinkom.

Mitrović je dodao da bi eventualni odlazak korisnika ka drugim operaterima mogao donijeti dodatne gubitke, ocjenjujući da će se pravi efekti ove poslovne odluke tek vidjeti u narednom periodu.

Na kraju, zahvalio se BH Telekomu na dugogodišnjoj saradnji, uz poruku da će Pink nastaviti da traži alternativne načine da ostane dostupan publici u Bosni i Hercegovini, koja od sada više neće imati pristup njihovim kanalima putem platforme "Moja TV".

"Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas je dan kada će se prekinuti saradnja izmedju Pinka i BH Telekoma! Poslije 13 godina dobre i uspješne saradnje BH Telekoma i Pinka, BH Telekom je donio odluku da je ponuda za 70 Pinkovih kanala preskupa za BH Telekom jer je iznosila 2,5 maraka po korisniku! Kako prosječna mjesečna pretplata servisa BH Telekoma “Moja TV” iznosi oko 50 maraka mjesečno, vjerujem da je vlada Federacije BiH, kao većinski vlasnik BH Telekoma, upoznata sa brojevima i projekcijama, ali kako god! U Bosni i Hercegovini ima oko milion i sto hiljada domaćinstava, Pink će ovom odlukom BH Telekoma izgubiti u BiH oko 230.000 domaćinstava što je otprilike četvrtina tržišta Bosne i Hercegovine, ali šta ovo znači za BH Telekom to će se tek vidjeti! Ja sam uradio sve da ih upozorim i pojasnim da samo 10.000 korisnika svojim pretplatama plaćaju cjelokopnu obavezu prema Pinku, da li će pad korisnika u prvih 6 mjeseci biti veći od 10.000 korisnika ostaje da se vidi, ali ako se to slučajno desi, ovo će biti poslovna odluka jednog Telekom operatora koja će se proučavati u udžbenicima! Prosječni udio naših kanala u BH Telekomu je bila posljednjih 13 godina između 10% i 18% udjela u ukupnoj gledanosti svih TV kanala! Ako bi ove brojeve primijenili na proporcionalni odlazak korisnika ka drugim operatorima došli bi do značajno većih gubitaka od 10.000 korisnika! Zašto neko sopstvenim potezima nanosi sam sebi štetu, takođe ostaje da se vidi! Ja sam ovog trenutka siguran da ova poslovna odluka BH Telekoma će napraviti mnogo, ali mnogo veći gubitak od 10.000 korisnika, već u prvih 6 mjeseci, ali živi bili pa vidjeli! U svakom slučaju, želim da se zahvalim BH Telekomu na 13 godina uspješne saradnje a Pink će ostati vjeran svojoj publici u BiH, i pokušati da ponudi alternativna rješenja gledaocima BH Telekoma, servisa “Moja TV” u Bosni i Hercegovini, koji od večeras više neće biti u prilici da gledaju Pinkove kanale! Do nekih boljih vremena srdačno Vas pozdravlja Željko Mitrović vlasnik Pink Media Grupe", napisao je Željko Mitrović na svom Instagram profilu.

Zašto je ukinut Pink u BiH?

Podsjetimo, ovakav epilog uslijedio je nakon odluke telekomunikacione kompanije BH Telecom da iz svoje kablovske ponude na teritoriji cijele BiH ukloni čak 70 Pinkovih kanala.

Željko Mitrović je potom tvrdio u svom oglašavanju na Instagramu da je odluka donijeta zbog njegove podrške Americi u jeku sukoba na Bliskom istoku.

(SrbijaDanas.rs/MONDO)