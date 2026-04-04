Zbrinjavanje djece porodice Mitrić: Nakon pokretanja akcije javili se Dodik, Elek i Stanivuković

Uz inicijatora akcije, učešće su potvrdili i predstavnici vlasti i javnog sektora

Privrednik iz Dervente Milanko Balešević, koji je odlučio da pokloni stan djeci stradalog sveštenika iz ovog grada Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke, potvrdio je za RTRS da će po jedan stan pokloniti predsjendik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Јahorina" Nedeljko Elek.

Balešević je ranije naglasio da je cilj akcije transparentno obezbjeđivanje doma za svako od troje djece.

"Јedan stan ću lično pokloniti i molim budućeg staratelja ove djece da mi se javi poslije Vaskrsa radi notarskog ugovora", naveo je on, dodajući da imovina treba da posluži kao osnova za njihov budući samostalan život.

Uključivanje gradonačelnika Banjaluke

Akciji se pridružio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ispred Pokreta "Sigurna Srpska", koji je takođe donirao stambenu jedinicu za djecu stradalu u nesreći 2. aprila.

Stanivuković je naveo da je pomoć u ovakvim okolnostima moralna obaveza zajednice prema djeci koja su izgubila oba roditelja.

Prema riječima organizatora, novac koji je prikupljen putem donacija građana i platforme "GoFundMe" neće biti trošen na kupovinu nekretnina, već će biti sačuvan za svakodnevne potrebe, školovanje i odrastanje djece do njihovog punoljetstva.

Sveštenik Nenad Mitrić i njegova supruga Nedeljka poginuli su 2. aprila u sudaru automobila i kamiona na putu Derventa – Brod. Njihovo troje djece, koja su zadobila povrede u udesu, trenutno su stabilnog zdravstvenog stanja.