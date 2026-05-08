Kolaps kod Lesnine: Sudar autobusa i kedija u kružnom toku blokirao saobraćaj (FOTO)

U kružnom toku kod Lesnine danas se dogodila saobraćajna nezgoda koja je izazvala saobraćajni kolaps u ovom dijelu grada.

Izvor: Haris Krhalić, mondo.ba

U sudaru su učestvovali autobus i putničko vozilo kedi pa se saobraćaj se na ovoj dionici odvija usporeno.

Vozači sa terena javljaju da su se formirale kolone vozila, naročito iz pravca Tržnog centra "Delta" prema velikoj pijaci i banjalučkom naselju Lazarevo/Budžak. Gužve su i iz pravca pomenutog naselja prema centru i ostalim dijelovima grada.

Onima koji planiraju putovanje u ovom smjeru se sugeriše da u potpunosti izbjegavaju spornu dionicu i koriste alternativne pravce kako bi izbjegli zadržavanja.

Za sada nije poznato kako je došlo do nezgode i ima li povrijeđenih. Više detalja o okolnostima udesa trebalo i da bude dostupno nakon što nadležne policijske službe završe uviđaj.