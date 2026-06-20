Održana Parada ponosa u Sarajevu: Skup protekao bez incidenata

U Sarajevu je danas održana LGBT parada pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje".

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Među učesnicima su bili i ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto, predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić-Kadenić.

Na čelu kolone bio je šef Delegacije EU Luiđi Soreka, prenijeli su federalni mediji.

Učesnici su poručili da status LGBT plus osoba mora da bude vidljiviji u društvu uz poruku da povorka ne traži "spektakl" već "vidljivost i sigurnost".

Povorka je prošla bez incidenata.