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Održana Parada ponosa u Sarajevu: Skup protekao bez incidenata

Održana Parada ponosa u Sarajevu: Skup protekao bez incidenata

Izvor SRNA
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U Sarajevu je danas održana LGBT parada pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje".

Održana Parada ponosa u Sarajevu Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Među učesnicima su bili i ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto, predsjednik Naše stranke Sabina Ćudić, ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Darja Softić-Kadenić.

Na čelu kolone bio je šef Delegacije EU Luiđi Soreka, prenijeli su federalni mediji.

Učesnici su poručili da status LGBT plus osoba mora da bude vidljiviji u društvu uz poruku da povorka ne traži "spektakl" već "vidljivost i sigurnost".

Povorka je prošla bez incidenata.

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