Bez deklaracije i potvrde o zdravstvenoj ispravnosti: Inspekcija zabranila uvoz igračaka "Dampling skviši"

Federalna sanitarna inspekcija na graničnom prelazu na aerodromu Sarajevo zabranila je uvoz 7.200 komada dječijih igračaka "Dampling skviši" porijeklom iz Kine, jer ne posjeduju potrebnu dokumentaciju, saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: FUZIP

Kontrolom je utvrđeno da pristigla pošiljka ne sadrži deklaraciju iz koje se može utvrditi naziv i puna adresa proizvođača, naziv i sjedište uvoznika, te da nije snabdjevena ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti.

Uvoz kontrolisane pošiljke je zabranjen, te je naređeno njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da vraćanje nije moguće.

Radi pojačanog nadzora i sprečavanja pokušaja uvoza upućeno je upozorenje o nesuklađenosti proizvoda svim graničnim prelazima unutar Sektora granične inspekcije FBiH, kao i Inspektoratu Republike Srpske, navodi se u saopštenju.