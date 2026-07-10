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Nestabilan vikend: Sutra mogući grad i olujni vjetar u pojedinim dijelovima BiH

Nestabilan vikend: Sutra mogući grad i olujni vjetar u pojedinim dijelovima BiH

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U BiH sutra se očekuje postepen porast oblačnosti sa padavinama, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Prognoza vremena subota 10. jul Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Ujutro će biti pretežno sunčano u većini područja. Prije podne će postepeno naoblačenje sa zapada usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Više padavina očekuje se od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom.

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, u višim predjelima od devet, a maksimalna od 28 do 33 stepena Celzijusova.

Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi mogući su na sjeveru.

Duvaće umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, pri pljuskovima pojačan i jak.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

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