Sunčano, vruće i nestabilno: Meteorolozi objavili prognozu za predstojeći vikend

U Republici Srpskoj su za vikend mogući kiša i pljuskovi, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 29 do 34 stepeni Celzijusovih, podaci su Hidrometeorlološkog zavoda Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U subotu, 11. jula prvi dio dana biće umjereno oblačno s sunčanim periodima, dok će na istoku biti sunčanije.

Od podneva će krenuti razvoj oblačnosti, prvo na zapadu, koja će se u nastavku dana širiti ka istoku i usloviti prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Na jugu će veći dio dana biti sunčano i toplo.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 29 do 34 stepena.

Drugog dana vikenda će i dalje biti vrlo toplo. Veći dio dana biće promjenljivo oblačno ponegdje s prolaznom kišom ili pljuskom, dok će poslijepodne biti sve sunčanije. Na jugu će veći dio dana biti pretežno sunčano.

Maksimalna temperatura vazduha u nedjelju, 12. jula biće od 29 do 34, a u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 13. jula biće pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost i vrlo toplo, sa maksimalnom temperaturom do 35 stepni.