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Izmjene u radu ambulanti porodične medicine: Do 1. septembra važi novi raspored

Izmjene u radu ambulanti porodične medicine: Do 1. septembra važi novi raspored

Autor Dušan Volaš
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U pojedinim ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Banjaluka privremeno se smanjuje broj radnih dana, a ovaj režim rada će biti na snazi najkasnije do 1. septembra, saopšteno je iz ove ustanove.

Privremena reorganizacija u Domu zdravlja Banjaluka: Smanjen broj radnih dana u pojedinim ambulantam Izvor: Grad Banjaluka

Načelnik Službe porodične medicine Anastasija Stokanović istakla je da je tokom ljetnih mjeseci, usljed korištenja godišnjih odmora, odlazaka doktora u penziju i upućivanja na specijalizacije, nemoguće održati obim rada kao u prethodnom periodu.

"Ove organizacione mjere imaju za cilj da se raspoloživi doktori ravnomjerno rasporede u mreži od 33 ambulante koje pokrivaju gradska, prigradska i seoska područja. Time se osigurava kontinuitet i očuvanje kvaliteta zdravstvene zaštite za sve građane tokom ljetnih mjeseci", pojasnila je Stokanovićeva.

Prema njenim riječima, doktori porodične medicine u ovom periodu rade pod izuzetno velikim pritiskom i iznad svojih objektivnih mogućnosti, preuzimajući obaveze za dva ili više timova istovremeno.

"Osim velikog broja pacijenata, zdravstveni radnici se suočavaju sa obimnom administracijom, otežanim uslovima rada u elektronskom kartonu, kao i izazovima u koordinaciji i protoku pacijenata između primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, privatnih ambulanti i klinika", istakla je Stokanovićeva.

U cilju optimalnog korištenja raspoloživih ljudskih resursa u ovim vanrednim okolnostima, rad ustanove je privremeno prilagođen kroz reorganizaciju i redukciju rada u 12 seoskih, šest prigradskih i dvije gradske ambulante.

Iz Doma zdravlja naglašavaju da dostupnost zdravstvene zaštite građanima ni u jednom trenutku nije ugrožena.

O ovom segmentu se maksimalno vodilo računa prilikom planiranja i optimizacije radnih dana tokom ljetnog perioda, kako bi svi hitni i prioritetni pacijenti bili adekvatno i blagovremeno zbrinuti.

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Banjaluka dom zdravlja

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