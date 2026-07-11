Stiže promjena vremena: Poslije sunčanog dana pljuskovi, grmljavina i moguć grad

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano i toplo uz postepeni razvoj oblačnosti te su poslije podne i tokom noći mogući pljuskovi i grmljavina.

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Lokalno će biti i jačih pljuskova, a moguće nepogode u vidu grada i jakih udara vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na će jugu veći dio dana biti pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka.

Vjetar će biti umjeren, jugozapadni i zapadni, pri pljuskovima pojačan.

Najviša temperatura vazduha biće od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Srebrenica, Čemerno 13, Gacko, Rudo, Sokolac, Han Pijesak 14, Kalinovik, Foča 15, Višegrad, Sarajevo, Zenica, Bugojno, Livno 18, Bileća, Bihać, Novi Grad, Ribnik, Doboj 19, Banjaluka, Sanski Most 20, Srbac, Prijedor, Tuzla 21, Trebinje 22, Bijeljina 23, Neum 25 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da budu spremni na promjenljive uslove na putu i otežano odvijanje saobraćaja zbog očekivanog nestabilnog vremena sa kišom i pljuskovima.

Preko Romanije će dolaziti do povremenih obustava saobraćaja zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, uspon iz pravca Podromanije.

Izmjene u saobraćaju su na području Bijeljine zbog izgradnje auto-puta Rača-Bijeljina. Postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i njeno poštovanje je obavezno. Predviđeno je da ovakav režim saobraćaja traje do kraja godine.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u Patkovači gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole.

Izmjenjen je režim sabraćaja na dionici magistralnog puta Krupac-granica Republike Srpske i FBiH /Bogatići/ zbog sanacije cjevovoda minihidroelektrane Krupac do 5. septembra.

Na magistralnom putu od Višegrada do Brodara, u mjestu Nezuci, dolaziće do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta od 7.00 do 15.00 časova

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Vozačima u Federaciji BiH /FBiH/, na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić Grad-Jajce, savjetuje se dodatni oprez zbog učesnika u maratonu i biciklista, te da poštuju uputstva policije i ovlaštenih lica iz pratnje.

Zbog nastavka izgradnje poddionice auto-puta Nemila-Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put.

Zbog sanacije kolovoza, zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Preko Banj brda, na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina, kao i na magistrali Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad te mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.