Pretežno oblačno sa povremenom kišom, na sjeveru zemlje bez padavina

U BiH će danas biti oblačno uz povremenu kišu i pljuskove, dok se na sjeveru očekuje suvo vrijeme.

Izvor: mondo.ba

U prvom dijelu dana biće oblačnije, uz povremenu kišu i pljuskove, a na jugu se očekuju prolazno jači pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Po podne doći će do smanjenja oblačnosti na sjeveru i biće sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima ostati promjenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na jugu umjerena, uveče i jaka bura.

Dnevna temperatura vazduha biće od 26 do 32, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijsuov.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 12, Gacko, Han Pijesak i Čemerno 14, Kneževo i Rudo 15, Višegrad 16, Foča, Drinić, Šipovo, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Livno 17, Bileća, Mrakovica i Srebrenica 18, Ribnik, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina, Trebinje, Novi Grad i Sanski Most 20, Banjaluka, Mostar i Neum 21, Doboj, Prijedor i Srbac 22 stepena Celzijusova.

U protekla 24 časa u Driniću je palo 28 litara kiše po metru kvadratnom, u Šipovu 19, a u Ribniku 18.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično mokri i klizavi, a na dionicima u usjecima učestali su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolaziće do povremenih obustava saobraćaja.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina, rejon Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj će se izvoditi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta, a prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu MI-114 Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor–Gornji Jelovac, zbog aktiviranog klizišta saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 09.00-15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na graničnim prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja.

Iz AMS apeluju na vozače da prate veb kamere na njihovom sajtu i da se informišu o stanju na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

(Srna/Mondo)