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Nova borba radnika banjalučkih vrtića: Sindikat traži povećanje plata za 10 odsto i sastanak sa Gradom

Nova borba radnika banjalučkih vrtića: Sindikat traži povećanje plata za 10 odsto i sastanak sa Gradom

Autor Haris Krhalić
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Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka pokrenula je pregovore o povećanju plata za 10% i izjednačavanju primanja sa ostalim budžetskim korisnicima.

Sindikat traži povećanje plata od 10% za radnike vrtića u Banjaluci Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Sindikalna organizacija JU Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka započela je zvanične pregovore sa poslodavcem o povećanju plata za sve zaposlene i zatražila hitan sastanak sa osnivačem — Gradom Banjaluka.

Cilj pregovora je poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa vaspitno-obrazovnog kadra i ostalih radnika u ustanovi u skladu sa zakonskim propisima.

Ključni zahtjevi Sindikalne organizacije:

  • Povećanje plata: Linearno povećanje plata za sve zaposlene u ustavnovi za 10 odsto.
  • Izjednačavanje sa budžetskim korisnicima: Ujednačavanje plata i ostalih primanja sa ostalim korisnicima budžeta Grada Banjaluka, na osnovu ranijih obećanja i dogovora sa gradonačelnikom i Skupštinom grada koja do danas nisu ispoštovana.
  • Upis djece radnika: Rješavanje problema upisa djece zaposlenih radnika u vrtiće Centra.

Iz sindikata podsjećaju da su radnici u proteklom periodu već prošli kroz težak period sindikalne borbe i štrajka kako bi se izborili za povećanje najnižih primanja. Iako je ta faza borbe okončana djelimičnim povećanjem, kontinuirani rast troškova života i inflacija ponovo su doveli zaposlene u nezavidan položaj u odnosu na ostale gradske budžetske korisnike.

Iz ove organizacije poručuju da posao vaspitno-obrazovnog kadra nosi izuzetnu odgovornost, te da će preduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi ostvarili bolji materijalni položaj i izborili se za plate koje omogućavaju pristojan život.

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Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka

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