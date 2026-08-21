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Oksidacija uglja u Rudniku Banovići: Radnici prate stanje, postoji opasnost od tinjanja

Oksidacija uglja u Rudniku Banovići: Radnici prate stanje, postoji opasnost od tinjanja

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U Rudniku mrkog uglja „Banovići“ zabilježena je oksidacija uglja usljed visokih temperatura. Radnici prate stanje i pokušavaju staviti proces pod kontrolu.

rmu banovići, rudnik uglja Izvor: Shutterstock

Na dijelu površinskog kopa i depoa separacije Rudnika mrkog uglja „Banovići“ zabilježena je oksidacija uglja usljed višesedmičnih nepovoljnih vremenskih uslova i visokih temperatura.

Iz Rudnika su saopštili da radnici, stručne službe i rukovodstvo prate stanje na terenu i preduzimaju aktivnosti kako bi ograničili proces oksidacije i stavili pod kontrolu sporne tačke.

Oksidacija uglja nastaje njegovom reakcijom sa kiseonikom iz vazduha. Tokom tog procesa oslobađa se toplota koja, ukoliko se ne odvodi dovoljno brzo, može izazvati prvo tinjanje, a potom i sagorijevanje uglja.

U slučaju sagorijevanja i oslobađanja većih količina čestica, posljedice bi mogle biti izraženije u područjima u blizini rudnika.

Izloženost dimu i povećanim koncentracijama čestica može izazvati iritaciju očiju i grla, kašalj, glavobolju i otežano disanje.

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Tagovi

ugalj RMU Banovići

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