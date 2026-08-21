Drama na vašaru u Prnjavoru: Zapalila se sprava "čekići", posjetioci bježali zbog dima (video)

Na vašaru u Prnjavoru izbio je požar na spravi "čekići". Povrijeđenih nije bilo, a vlasnici su sami ugasili vatru prije dolaska vatrogasaca.

Izvor: Prnjavorinfo/Screenshot

Na prnjavorskom vašaru sinoć je došlo do požara na jednoj od sprava za zabavu, takozvanom "čekiću", piše Prnjavorinfo.

Prema informacijama sa lica mjesta, došlo je do zapaljenja instalacija na spravi, nakon čega su radnici odmah reagovali i uspjeli ugasiti požar te spriječiti njegovo dalje širenje.

Ubrzo nakon izbijanja požara na mjesto događaja stigli su i pripadnici vatrogasne službe.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prnjavor Dragan Miladinović izjavio je da ih je o događaju obavijestilo dijete koje je dotrčalo do obližnjeg Vatrogasnog doma.

Nakon zamjene oštećenog kabla, što je trajalo dvadesetak minuta, kvar je u potpunosti otklonjen.