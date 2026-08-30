Sunčano i toplo, ponegdje moguća kratkotrajna kiša

U BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sredinom dana i tokom poslijepodneva prognozira se razvoj oblaka koji će se širiti od jugozapada ka istoku i donijeti prolaznu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 29 do 35, na jugu do 38, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, tokom dana povremeno umjeren, sjeveroistočni.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros u Srpskoj i FBiH pretežno sunčano, a po kotlinama ima magle i niske oblačnosti.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 12, Bjelašnica 14, Han Pijesak 15, Čemerno 17, Banjaluka, Foča, Sarajevo, Tuzla i Zenica 18, Doboj i Zvornik 19, Bijeljina i Višegrad 20, Trebinje 24, Mostar 25 i Neum 27 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, na dionicima u usjecima mogući su odroni, dok je u kotlinama vidljivost mjestimično smanjena zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova, od 7.00 do 15.00 časova, u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja u mjestu Han Derventa na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, kao i na putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, gdje se saobraća jednom trakom.

Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka, u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave, vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić Grada.

Na autoputu A-1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M-17.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Izačić i Velika Kladuša pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora još u toku, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana, te iz AMS Srpske vozačima savjetujuo da se prije polaska na put, o stanju na granicama informišu putem kamera na njihovoj internet stranici.

(Srna/Mondo)