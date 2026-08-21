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Bizaran incident u saobraćaju: Odbjegli magarac uskočio u kombi i povrijedio tri osobe

Bizaran incident u saobraćaju: Odbjegli magarac uskočio u kombi i povrijedio tri osobe

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Magarac po imenu Fredi koji je pobjegao od vlasnika napao je dvojicu vozača tako što je uskočio u njihov kombi, udarajući ih i grizući, kao i jednu ženu koja je pokušala da pomogne u savladavanju agresivne životinje, saopštila je policija.

Odbjegli magarac uskočio u kombi i povrijedio tri osobe Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Prolaznici su primijetili magarca i konja kako slobodno trče na kružnom toku u mjestu Hosel. Vozači su pokušali da uhvate magarca, koji je postao veoma agresivan i uskočio u kombi.

Prema saopštenju policije, tridesettrogodišnjakinja koja je pokušala da pomogne zbrinuta je u bolnici, dok su vozači zadobili lakše povrede, prenosi AP.

Iz policije su dodali da je incident, koji se dogodio južno od primorskog grada Kukshafena, okončan kada je vlasnik životinje intervenisao i uspio da je savlada.

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Tagovi

Njemačka saobraćaj magarac incident

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