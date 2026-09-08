Još jedan ljetni dan pred nama: Temperatura ide do 36 stepeni

U BiH će danas biti pretežno sunčano sa temperaturom vazduha do 36 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Umjerena oblačnost će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Rudo, Foča osam, Višegrad, Goražde devet, Han Pijesak 10, Drvar 11, Bijeljina, Sarajevo, Bjelašnica 12, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Prijedor, Bugojno 13, Doboj, Banjaluka 14, Bileća 15, Trebinje 21, Neum 22, Mostar 23 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske savjetuju vozačima da zbog visoke dnevne temperature vazduha planiraju putovanja u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima, da prave češće pauze, voze oprezno i poštuju saobraćajne propise.

Zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište, između ostalog, na magistralnom putu MI-102 Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, na magistralnom putu Prijedor-Kozarska Dubica, na dionici Prijedor-Gornji Jelovac, zbog čega se savjetuje oprezna vožnja.

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce–Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se odvija usporeno-naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku je sanacija magistralnog puta Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7.00 do 16.30 časova saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-brdo Hum, zbog čega se svakog dana od 7.00 do 16.00 časova saobraćaj odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)