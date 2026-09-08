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Kako se bliži jesen stižu i prijatnije temperature: Od sutra nestabilno vrijeme, a za vikend zahlađenje i kiša

Kako se bliži jesen stižu i prijatnije temperature: Od sutra nestabilno vrijeme, a za vikend zahlađenje i kiša

Autor Dušan Volaš
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Odbrojavamo posljednje dane ljetnih vrućina, a prema najavama meteorologa sa stranice BHmeteo, narednih dana očekuje se postepena promjena vremena koja će nas iz žarkog i sušnog perioda uvesti u znatno ugodnije dane rane jeseni.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković - Mondo

Promjena vremena nastupiće postepeno već od sutra, 9. septembra. Iako će sutrašnji dan obilježiti visoke temperature i vrućine sa maksimalnim vrijednostima između 32 i 37 stepeni Celzijusa, atmosfera će biti nestabilna. Razvojem oblačnosti u poslijepodnevnim i večernjim časovima očekuju se lokalna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok je u središnjim dijelovima BiH moguće i lokalno nevrijeme.

U četvrtak se očekuje postepen prodor svježijeg vazduha, koji će najprije donijeti osvježenje i pad temperatura u Krajini i na zapadu. Tokom petka i predstojećeg vikenda osjetan pad temperatura zahvatiće i ostatak zemlje. Vrijeme će obilježiti povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom koji će zahvatiti veći dio zemlje, pri čemu se u dijelovima Hercegovine i zapadne Bosne očekuju lokalno obilnije padavine.

"Druga dekada septembra temperaturno znatno ugodnija, bez paklenih vrućina ali i bez radikalnih zahlađenja pa bi temperature odgovarale dobu godine. Očekuju nas i povremeno padavine ali suša se neće tako lako iskorjeniti obzirom da nadolazeće padavine neće moći anulirati višemjesečni deficit padavina iza nas. Ali bitno je od nečeg krenuti", navodi BHmeteo.

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