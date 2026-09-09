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RHMZ izdao upozorenje i najavio kraj vrelog ljeta: Stižu pljuskovi, grad i jak vjetar, od sutra osjetno svježije

RHMZ izdao upozorenje i najavio kraj vrelog ljeta: Stižu pljuskovi, grad i jak vjetar, od sutra osjetno svježije

Autor Dušan Volaš
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Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne vremenske nepogode, najavljujući postepenu promjenu vremena i pad temperatura.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Promjena vremena nastupa već danas, kada se od sredine dana, kako navode iz Zavoda, očekuje povećanje oblačnosti sa zapada koje će usloviti prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Meteorolozi upozoravaju na nestabilnu atmosferu, ističući da se lokalno očekuju i jači pljuskovi praćeni gradom i jakim vjetrom.

Kada je riječ o večernjim časovima i predstojećoj noći, vrijeme će u većini predjela biti promjenljivo oblačno i suvo, dok su, kako stoji u biltenu, kiša i pljuskovi sa grmljavinom mogući u Krajini. Vremenska promjena biće najizraženija u četvrtak, 10. septembra, kada će na zapadu i sjeveru veći dio dana biti oblačno i osjetno svježije, povremeno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

S druge strane, na istoku i jugu zadržaće se toplo i promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, ali samo do sredine sutrašnjeg dana. Nakon toga, upozorava se u saopštenju, uz jači razvoj oblačnosti biće povremene kiše i pljuskova, a lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra.

Zbog najavljenih vremenskih prilika, žuti meteoalarm upaljen je za Bosnu i Hercegovinu za naredna 24 sata, jer se, prema najavama meteorologa, danas i sutra, 9. i 10. septembra, očekuju jači pljuskovi praćeni ledom i jakim vjetrom.

Ova nestabilnost donosi i zvaničan prekid dugotrajnih ljetnjih vrućina, s obzirom na to da iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda zaključuju da se dugoočekivano osvježenje očekuje od 10. septembra, prvo na sjeveru i zapadu, a narednih dana i u ostalim krajevima.

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