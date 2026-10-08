Amidžić najavio: Osobama sa invaliditetom olakšan uvoz automobila, prag za oslobađanje od dažbina povećan na 45.000 KM

Prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za automobile koje uvoze osobe sa invaliditetom povećan je sa 30.000 na 45.000 KM.

Izvor: Srna

Osobe sa invaliditetom ubuduće će imati veći prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina prilikom uvoza putničkih automobila, nakon što je Savjet ministara BiH usvojio izmjene kojima je vrijednosni prag povećan sa 30.000 na 45.000 KM.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je danas u Banjaluci, prilikom posjete Organizaciji amputiraca UDAS, da će ova olakšica ubuduće biti dodatno usklađivana sa inflacijom.

Prag povećan sa 30.000 na 45.000 KM

Amidžić je podsjetio da je inicijativa, koju je predložio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH, usvojena juče.

Prema novoj odluci, prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina povećan je sa 30.000 KM na 45.000 KM, a izmjena se odnosi na putničke automobile koje uvoze osobe sa invaliditetom.

"Meni je zadovoljstvo da makar malim dijelom možemo da pomognemo svim kategorijama invalida. Ove olakšice će Republiku Srpsku i Federaciju BiH koštati više desetina miliona KM, a Vlada Republike Srpske je spremna da podnese taj teret", naglasio je Amidžić.

On je rekao da je dogovoreno da se prag dažbina svake godine povećava na osnovu stope inflacije koju objavi Agencija za statistiku BiH.

"Kada se neko bavi politikom, on mora sa ljudima da živi i radi svaki dan", rekao je Amidžić.

UDAS: Ovo će osobama sa invaliditetom omogućiti veću samostalnost

Predsjednik Organizacije amputiraca UDAS iz Banjaluke Željko Volaš rekao je da ova organizacija pokreće inicijative na osnovu potreba svojih korisnika, te da je značajno što u institucijama postoje ljudi koji takve inicijative prepoznaju.

"Ova inicijativa postoji od 2018. godine i uspjeli smo da je riješimo. Ovo jako puno znači osobama sa invaliditetom jer će biti puno samostalniji", naveo je Volaš.

Saša Radanović iz Gradiške rekao je da će povećanje praga imati veliki značaj za osobe sa invaliditetom kojima su automobili neophodni za svakodnevno funkcionisanje.

„Sva vozila koja su potrebna osobama sa invaliditetom su namjenska, puno koštaju i nismo ih mogli uvesti sa postojećim sredstvima. Ovo povećanje na 45.000 KM nam omogućava da imamo vozila kao ortopedska pomagala. Meni će ovo mnogo značiti jer ću biti samostalan, neću zavisiti ni od koga“, naveo je Radanović.

Šta donosi nova odluka?

Savjet ministara BiH donio je odluku o izmjeni i dopunama odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Izmjenama je vrijednosni prag za oslobađanje od plaćanja dažbina povećan sa 30.000 KM na 45.000 KM za putničke automobile koje uvoze osobe sa invaliditetom.

Predviđeno je i da se ovaj prag ubuduće povećava u skladu sa inflacijom, što bi trebalo da omogući da vrijednost olakšice prati rast cijena automobila i troškova života.