Sutra isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja za septembar

U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćen borački dodatak za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba



Iz Ministarstva finansija su saopštili da će mjesečni borački dodatak i ostala davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno-otadžbinskog rata biti isplaćeni u ukupnom iznosu od 51 milion KM.

Kako je navedeno, iz budžeta Srpske istovremeno će biti isplaćeno 17 miliona KM za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Takođe, opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.

(Mondo)