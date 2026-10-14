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Sutra isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja za septembar

Sutra isplata boračkog dodatka i socijalnih davanja za septembar

Autor Mihajlo Popović
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U Republici Srpskoj sutra će biti isplaćen borački dodatak za septembar i mjesečne naknade korisnicima socijalnih davanja.

10.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba


Iz Ministarstva finansija su saopštili da će mjesečni borački dodatak i ostala davanja za unapređenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno-otadžbinskog rata biti isplaćeni u ukupnom iznosu od 51 milion KM.

Kako je navedeno, iz budžeta Srpske istovremeno će biti isplaćeno 17 miliona KM za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Takođe, opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.

(Mondo)

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Tagovi

borački dodatak naknade

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