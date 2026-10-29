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Stupilo na snagu zimsko radno vrijeme u Banjaluci: Do kada mogu raditi kafići, klubovi i trgovine

Stupilo na snagu zimsko radno vrijeme u Banjaluci: Do kada mogu raditi kafići, klubovi i trgovine

Autor Dušan Volaš
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Na području Banjaluke stupilo je na snagu zimsko radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte, kao i za objekte koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost. Novi režim rada primjenjivaće se sve do 31. marta naredne godine.

Noćna panorama Banjaluka Izvor: Shutterstock

Prema novim pravilima, svi ugostiteljski objekti koji su smješteni u stambeno-poslovnim zgradama kolektivnog stanovanja, bez obzira na vrstu, mogu raditi u periodu od 7.00 do 23.00 časa.

Trgovinski, zanatski i uslužni objekti takođe su prešli na zimski režim, te su dužni da svoje poslovanje organizuju u periodu od 7.00 do 22.00 časa.

Kada je riječ o ugostiteljskim objektima koji se nalaze van stambenih zgrada, Gradska uprava je definisala drugačija pravila. Restorani i drugi objekti za ishranu i piće radnim danima biće otvoreni od 7.00 do 23.00 časa, dok je petkom i subotom radno vrijeme produženo do ponoći.

Povlašćeni status imaju objekti kojima je dodijeljen znak kvaliteta "Zlatna kašika". Oni radnim danima mogu raditi od 7.00 do 24.00 časa, a vikendom do 1.00 čas iza ponoći.

Noćni klubovi svoja vrata otvaraju od 19.00 časova i rade do 2.00 časa radnim danima, odnosno do 3.00 časa vikendom.

Saloni za posebne prilike, poput svadbenih salona, imaju odobreno radno vrijeme od 7.00 ujutro do 3.00 časa narednog dana.

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radno vrijeme Banjaluka

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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